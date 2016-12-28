Кольская АЭС готовится работать с запасом

28 Декабря 2016 года, 13:20

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – В Полярных Зорях состоялись общественные слушания по материалам обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока №3 Кольской атомной электростанции на мощности реакторной установки 107% от номинальной. В мероприятии приняли участие специалисты «Атомэнергопроекта», Росэнергоатома, Кольской АЭС, органов местного самоуправления и общественности. Всего в общественных слушаниях приняли участие 228 человек.

По результатам предварительных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду, которые прошли в конце октября, были учтены и обобщены все поступившие замечания и предложения, даны ответы на заданные общественностью вопросы.

«Мы проанализировали все требования, которые есть у нас в стране, которые выдвигаются компетентными международными институтами, оценили все риски, и представляем на суд общественных слушаний. Мы обращали внимание на всё, и подошли к подготовке материалов обоснования лицензии со всех точек зрения», - рассказал журналистам директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Кольская атомная станция не первая, кто озаботился повышением мощности одного из реакторов до 107%. Почти все страны, эксплуатирующие реакторные установки ВВЭР-440, аналогичные установленным на Кольской АЭС, давно перешли на повышенную мощность. Да и на Кольской станции с 2014 года энергоблок №4 работает на вышеуказанной мощности. Впрочем, в таком режиме он проработал всего сто суток во время опытно-промышленной эксплуатации и около ста суток уже после получения лицензии.

«По четвёртому энергоблоку мы получили лицензию на 107%, но фактически мы её не используем. Потому что энергетика – опережающая отрасль экономики. Если есть энергетика, значит, есть фундамент для того, чтобы создавать новые производства», - добавил Омельчук.

Согласен с ним и вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора. По его словам, возможность работы реакторов на 107% от установленной мощности не всегда обеспечивается необходимостью. Речь идёт о потенциале использования этой энергии.

«Для того, чтобы говорить о реализации крупных инвестиционных проектов, мы с потенциальными инвесторами должны говорить не о том, что у нас когда-то будет достаточно электроэнергии, а что у нас её уже достаточно. Мы должны иметь определённый запас. Этот запас позволит нам говорить о перспективах спокойной работы промышленности Мурманской области на ближайшие 20 лет», - рассказал Никора.

По завершении процедуры общественных слушаний будет подготовлен пакет документов для государственной экспертизы, которая проводится в течение трёх месяцев. Затем документы будут направлены в Ростехнадзор, который будет работать с ними около шести месяцев.

«Поэтому можно примерно через год рассчитывать на одобрение регулирующих органов на повышение мощности третьего энергоблока», - заключил Василий Омельчук.