В Мурманской области растёт число умерших от внешних причин

28 Декабря 2016 года, 15:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – За 11 месяцев 2016 года в Мурманской области родилось 7935 человек, что на 4,1% меньше показателей 2015 года. Число умерших уменьшилось на 0,4% и составило 8021. Естественная убыль населения составила к концу отчётного периода 86 человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства в мурманской области на 8,5% увеличилось количество смертей от новообразований – до 1389 случаев. На 6,9% стало больше случаев смерти от болезней органов дыхания. В тоже время наблюдается снижение на 6% количества случаем смерти людей от болезней органов кровообращения – до 4333.

От внешних причин умерли 811 северян, что на 9,3% больше, чем в 2015 году. Так от случайных отравлений алкоголем побили 16 граждан, 38 покончили жизнь самоубийством, 30 были убиты, 43 человека погибли в ДТП.