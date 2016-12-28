В новогодние праздники будет работать туристическая «горячая линия»

28 Декабря 2016 года, 18:00

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — Общественная палата РФ запустила «Горячую линию» по защите прав туристов. Линия будет работать в новогодние праздники: специальный штаб будет проводить регулярный мониторинг ситуации на популярных туристических направлениях.

«Мы будем работать в тесном контакте с руководством Ростуризма и министерства иностранных дел России. Если проблемы возникнут в конкретных субъектах, то, соответственно, будем выходить непосредственно на руководство регионов», — отметила председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

По словам Суторминой, основной поток туристов в этом году сосредоточится внутри страны, поэтому на популярных отечественных направлениях будет проходить постоянный мониторинг ситуации.

«Мы также будем оперативно реагировать на внештатные ситуации, которые могут произойти с россиянами на зарубежных курортах», - подчеркнула Сутормина.

«Горячая линия» будет работать по телефону 8 (800) 737-77-66.