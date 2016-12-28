В Мурманской области доставка и выплата пенсий почтой начнется с 3 января

28 Декабря 2016 года, 15:14

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Отделение Пенсионного фонда России по Мурманской области информирует, что доставка и выплата пенсий через отделения почтовой связи в январе 2017 года начнется как обычно – с 3 числа.

Выплаты за 7 января будут доставлены получателям 6 января. Поскольку 6 января является предпраздничным днем, работа отделений почтовой связи в этот день сократится на час. В остальные дни доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.

Фото: SakhaDay