Три дела за неуборку снега заведено на управляющие компании Апатитов

28 Декабря 2016 года, 15:31

АПАТИТЫ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Прокуратура города Апатиты возбудила три дела против управляющих компаний, которые не производят своевременную очистку кровель зданий от снега, наледи и сосулек. Проверка надзора показала, что ООО «Наука», ООО «Наука-Сервис» и ТСЖ «Ленина, 14» не соблюдают нормы законодательства.

«Материалы административных правонарушений направлены в комиссию для рассмотрения, фактическое устранение находится на контроле прокуратуры», – сообщают в областной прокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе губернатор заявила о неготовности муниципалитетов к существующим погодным условиям. В Мурманске более активное внимание к ситуации коммунальщики стали проявлять после инцидента, когда на девушку с крыши вместе со снегом упал кусок бетона.

Фото: Twitter