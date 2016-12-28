Для контроля спиртосодержащей продукции в региональном Роспотребнадзоре создана оперативная группа

28 Декабря 2016 года, 15:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — В связи с приостановкой реализации непищевой спиртсодержащей продукции в России в управлении Роспотребнадзора по Мурманской области создана оперативная группа.

Напомним, что розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта (этанола) более 25 процентов объёма готовой продукции в России приостановлена на 30 дней. В список товаров, попавших под запрет, не входят парфюмерная продукция и стеклоомывающие жидкости.

Причиной для приостановки продаж продукции, которая может содержать токсичные примеси, приняты в связи с инцидентом, произошедшим в Иркутской области. Более 100 жителей региона отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом «Боярышник», содержавшим метиловый спирт, по последним данным 77 человек скончалось. В Мурманской области за последние два года от отравления метанола умерло 4 человека.

Фото: © РИА Новости. Владимир Смирнов