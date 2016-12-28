Орловские депутаты предложили наказывать прогульщиков в региональных заксобраниях

28 Декабря 2016 года, 18:24

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается досрочно лишать депутатов законодательных собраний субъектов РФ полномочий в связи с систематическим неисполнением ими своих обязанностей, в частности, если они не поддерживают связь с избирателями. Проект закона размещен на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект внесен на рассмотрение Орловским областным советом народных депутатов. Парламентарии предлагают расширить перечень обязанностей региональных депутатов, в частности, принимать личное участие в заседании законодательного органа власти, а также комитетов и комиссий, членом которых является депутат.

Кроме того, предлагается обязать депутатов поддерживать связь с избирателями, то есть рассматривать их обращения, вести личный прием, проводить встречи с избирателями и информировать их о своей деятельности.

По мнению инициаторов, нынешняя редакция закона не предусматривает ответственности регионального депутата за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

Напомним, что в Госдуме уже предусмотрены санкции за пропуск заседаний. С инициативой ввести наказания за прогулы на региональном уровне выступали федеральные парламентарии, однако депутаты Мурманской областной Думы предложение не поддержали.

Фото: Svopi.ru