Финляндия вновь ждёт русских на Новогодних каникулах

28 Декабря 2016 года, 16:15

ФИНЛЯНДИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Поток туристов из России в Финляндию начал увеличиваться после двух лет стагнации. «Yle» считает, что тенденция вызвана постепенным укреплением курса рубля. По данным финского Центробанка, в январе 2016 курс евро к российской валюте составлял примерно 84 рубля, но в течение года он достиг отметки 64 рубля за евро. Это подтверждает повышение покупательной способности и оживление экспорта.

По последним оценкам, количество счетов на оплату в преддверии Рождества возросло по субботам в четыре раза – информация актуальна для магазинов восточной части Финляндии.

Напомним, в ноябре Россия стала второй после шведов по величине группой туристов в Финляндии. Количество ночевок в отелях выросло на 10%.

Фото: Twitter