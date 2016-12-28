Режим работы Сбербанка на новогодние праздники

28 Декабря 2016 года, 16:36

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Внутренние подразделения Сбербанка в Мурманске 31 декабря работают в обычном режиме, ознакомиться с которым можно на сайте в разделе «Режим работы подразделений Северо-Западного банка в праздничные дни».

1 и 7 января – выходные дни для всех отделений Сбербанка в Мурманске.

Со 2 по 6 и 8 января – выходной день для всех отделений Сбербанка, кроме дежурных. Список дежурных отделений также размещён на сайте в разделе «Режим работы подразделений Северо-Западного банка в праздничные дни».

Всего, по данным «Би-порта», на территории Мурманской области в дежурном режиме будут работать около 40 отделений, из которых больше половины - в Мурманске.