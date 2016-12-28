Для арктического газовоза и ледокола изготовлены гребные винты

28 Декабря 2016 года, 18:45

СЕВЕРОДВИНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ - В рамках очередного контракта ЦС «Звездочка» изготовил двенадцать лопастей и три ступицы гребных винтов из нержавеющей стали. Эти винты будут смонтированы на строящемся в Корее на верфи Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering Co арктическом газовозе проекта «Ямал». Диаметр каждого из винтов 6 метров, а масса – 39 тонн.

Еще один комплект гребного винта изготовлен и поставлен для установки на ледоколе «Александр Санников» проекта Arc130A. Это судно класса Icebreaker 8 строится на Выборгском судостроительном заводе по заказу ПАО «Газпромнефть» и будет эксплуатироваться при освоении Новопортовского месторождения.

Полностью контракт на поставку всех трех винтов ледокола будет выполнен в течение 2017 года.