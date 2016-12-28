«Нордавиа» распродаёт билеты со скидкой

28 Декабря 2016 года, 16:50

РОССИЯ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ — В честь Нового года авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» предлагает пассажирам воспользоваться специальным промокодом, HAPPY2017.

«По 30 декабря при покупке авиабилетов на сайте компании с использованием промокода предоставляется скидка 10% от тарифа на перелёт по любому направлению «Нордавиа», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе перевозчика.

Промокод распространяется на авиабилеты, оформление которых производится на регулярные рейсы «Нордавиа», выполняемые в период с 10 января по 25 марта 2017 года. Полные условия акции и порядок применения скидки – на сайте.

Фото: М. Паламарчук