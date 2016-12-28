Мурманск: прогноз отключений на 29 декабря

МУРМАНСК/ 28 декабря - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 декабря.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 26 ДЕКАБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 29 ДЕКАБРЯ ул. Крупской, 42
ул. Олега Кошевого, 16 (корп. 2), 20, 22, 24
С 9 ЧАСОВ 28 ДЕКАБРЯ ДО 16 ЧАСОВ 29 ДЕКАБРЯ ул. Крупской, 33, 35
ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 17.00 пр. Кольский, 45
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 23.59 ул. Самойловой, 7
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
11.00 – 15.00 ул. Копытова, 42
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.