В Мурманской области ожидается тёплая, но ветреная погода

29 Декабря 2016 года, 07:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ - 29 декабря погоду Кольского полуострова будет определять южная часть циклона, смещающегося с Гренландского моря на Баренцево море. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами снег. Температура воздуха от +2 до -3 градусов. Гололедица.

На западе Баренцева моря наблюдается ветер юго-западный, западный 17-22 м/с, высота волны 8,0-8,5 м. На северо-западе и в центральных районах моря ветер юго-восточный 17-22 м/с, медленное обледенение судов.

Сегодня в Мурманске температура воздуха -1 градус, ветер юго-западный 6-15 м/с.