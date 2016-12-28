Выходить на лёд в Мурманской области всё ещё опасно

29 Декабря 2016 года, 08:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – За последние несколько дней, когда в Мурманской области наблюдалась оттепель, прочность льда на реках и водоемах существенно уменьшилась. Чтобы не допустить беды, инспекторы ГИМС держат под контролем водные объекты региона. Так, представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области совместно с ВОИ и ПАСС Мончегорска провели профилактические рейды в районе Монче и Риж губ Имандры, на озерах Лумболка и Комсомольское. Были установлены предупреждающие знаки и проводились контрольные замеры льда.

В основном, толщина льда на реках и водоемах Мурманской области меньше нормы на 1-20 см.

Так, по данным на 27 декабря 2016 года, толщина льда в Губе Печенга и Губе Пирья составляет 0 см; Кандалакшском заливе - 0-7 см; на Верхнетуломском водохранилище – 0-15 см; Княжегубском водохранилище - 7-12 см; Экостровской Имандре – 17-22 см; озере Поповское – 18-21 см; озере Ловозеро - 15-20 см; озере Чалмозеро - 30-35см; реке Нива - 8-15 см.