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В Мурманске состоялся турнир по «ЧГК» на кубок главы города
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В регионе приняты необходимые меры для обеспечения устойчивой работы коммунальных служб в период праздников
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 09:10

В регионе приняты необходимые меры для обеспечения устойчивой работы коммунальных служб в период праздников


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – Для обеспечения безаварийной работы систем жизнеобеспечения региона в период праздников утверждены графики круглосуточного дежурства руководителей и специалистов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

Приняты дополнительные меры по обеспечению устойчивой работы ЖКХ – созданы необходимые запасы топлива на котельных и аварийные запасы материально-технических ресурсов на предприятиях и объектах жилищно-коммунального хозяйства. Предусмотрена работа оперативных штабов по ликвидации внештатных и аварийных ситуаций.

Телефоны круглосуточных диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций Мурманска:

- АО «Мурманэнергосбыт» (8152) 68-63-61; 43-57-18;

- ПАО «Мурманская ТЭЦ» (8152) 53-72-81;

- ГОУП «Мурманскводоканал» (8152) 47-40-05; 21-37-91;

- АО «Мурманоблгаз» (8152) 25-31-09; 25-31-10.

На объектах ЖКХ функционируют единые дежурные диспетчерские службы (ЕДДС) круглосуточной работы для оповещения и организации устранения возможных нештатных ситуаций. Телефоны ЕДДС в муниципальных образованиях:

- Мурманск – (8152) 452-091

- Апатиты – (81555) 63-121

- Кировск – (81531) 55-789

- Мончегорск – (81536) 76-844

- Оленегорск – (81552) 57-360

- Полярные Зори – (81532) 74-985

- Кандалакшский район – (81533) 99-242

- Ковдорский район – (81535) 50-112

- Кольский район – (81553) 32-050

- Ловозерский район – (81538) 40-012

- Печенгский район – (81554) 60-321

- Терский район – (81559) 50-180

- ЗАТО Александровск – (81530) 64-142

- ЗАТО Видяево – (81553) 56-566

- ЗАТО Заозерск – (81556) 31-477

- ЗАТО Островной – (81558) 50-377

- ЗАТО Североморск – (81537) 56-060.

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