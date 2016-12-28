С начала года Мурманская область экспортировала более 200 тонн рыбы

29 Декабря 2016 года, 09:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ — За 11 месяцев 2016 года Мурманская область экспортировала более 200 тысяч тонн рыбы, сообщает Мурманскстат.

С января по ноябрь текущего года экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов из региона составил 226,9 тысяч тонн.

Вместе с тем, отмечается, что в этом году объемы экспорта снизились на 4,4% по сравнению с показателями 2015 года. Такое снижение может быть обусловлено тем, что в 2016 году мурманские рыбопереработчики, согласно заключённым договорам, поставляли за рубеж рыбу и рыбопродукты менее ценных пород.