В Мурманске продолжается слияние «Балтийского» и «Альфа-Банка»

29 Декабря 2016 года, 10:06

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Начался активный процесс интеграции «Балтийского» и «Альфа-Банка». Об этом «Би-порту» сообщили источники в кредитной организации. О слиянии, санатором которого выступает «Альфа-Банк», было объявлено еще в 2014 году. Отметим, что Центральный Банк отбирал инвестора по финансовому оздоровлению на конкурсной основе. Количество клиентов на момент с начала процедуры возросло в пять раз за счёт «Балтийского банка».

Одним из первых шагов компаний стало объединение банкоматных сетей. Сейчас в Мурманске постепенно закрывается ряд отделений «Балтийского банка». Полное слияние планируется завершить к январю 2018 года.

«Детали будут известны в начале следующего года», – рассказал собеседник агентства.