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Главная » НОВОСТИ » «Олкон» организовал благотворительную акцию «Подарок каждому ребенку»
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 10:20

«Олкон» организовал благотворительную акцию «Подарок каждому ребенку»


ОЛЕНЕГОРСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ - В Оленегорске прошла благотворительная акция «Подарок каждому ребенку», организатором которой стал Совет молодежи «Олкона».

Работники комбината приняли активное участие в сборе средств и подарков, исполнив желания 52 ребят. 20 подарков из списка были закуплены сотрудниками самостоятельно, остальные – купили активисты Совета молодежи на собранные благотворительные средства – их насчитывалось более 80 тысяч рублей.

«В этом году акция прошла более масштабно, чем в прошлом, - говорит председатель совета молодежи «Олкона» Татьяна Бегереева. – Мы расширили список участников: собирали подарки не только для детей из приюта, но и для подростков из проекта «Выбор есть всегда», а также для ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию».

Еще осенью дети написали письма Деду Морозу со своими пожеланиями. Мечты были разными: кто-то хотел получить в подарок игрушку, кто-то одежду или компьютерные принадлежности. Благодаря работникам комбината желания всех 52 ребят были исполнены (напомним, что в прошлом году подарки собирали для 11 детей).

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Работник дробильно-обогатительной фабрики Александр Федорович участвует в акции первый год. «Увидел плакат в АБК, когда шел с работы, там были написаны имена детишек. Позвонил по указанному номеру и выбрал из списка подарки, которые нужно закупить», - вспоминает Александр. Интересно, что к акции подключились и подрядчики «Олкона». Сотрудница компании «ТрансЭнергоСервис» Ирина Семочкина рассказывает, что почти все работники организации решили помочь осуществить желания детей, благодарит их за отзывчивость.

Большой вклад в организацию праздника для детей внесли активисты Совета молодежи «Олкона». Они вели сбор средств и подарков, отвечали на все вопросы работников, ответственно выбирали презенты, помогали провести новогодний утренник. Сложно описать словами восторг детей, мечты которых исполнились. Сотрудники приюта рассказывают наблюдения за трехлетним Денисом. «Он сначала заплакал, когда увидел, что другим вручают подарки, а ему нет. Но потом ребята из Совета молодежи принесли ему самый большой подарок – игрушечную машину, которая с него ростом. Он стоял с ней в обнимку несколько минут, не веря своему счастью, - рассказывает заведующая приютом Марина Иванова, - Я бы хотела поблагодарить всех, кто принял участие в акции «Подарок каждому ребенку». Вы подарили веру в Деда Мороза, в чудеса тем детям, которые нуждаются в этом больше всего. Нам никогда не забыть их глаза в момент вручения подарков. Знайте, что добро обязательно вернется к волшебникам».

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