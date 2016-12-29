«Аэропорт Мурманск» препятствовал деятельности организации, поставляющей питание на борт самолётов

29 Декабря 2016 года, 11:30

МУРМАНСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ — Мурманское УФАС России признало ОАО «Аэропорт Мурманск» нарушившим Закон о защите конкуренции, сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольный орган с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства обратилось ЗАО «Аэросервис». Организация действовала на основании заключённых договоров с авиакомпаниями, и вплоть до мая 2016 года беспрепятственно осуществляло свою деятельность по производству и доставке бортового питания на воздушные суда в аэропорту города Мурманска. Однако позже «Аэропорт Мурманск» в отсутствие каких-либо объективных претензий к работе ЗАО «Аэросервис» стал препятствовать деятельности «Аэросервиса», пытаясь вытеснить организацию вытеснение его с рынка.

В частности, был прекращен предполётный досмотр бортового питания, поставляемого «Аэросервисом», в следствие чего Аэропорт ограничил организации доступ на товарный рынок услуг по обеспечению бортовым питанием воздушных судов в аэропорту города Мурманска. Это привело к блокированию хозяйственной деятельности ЗАО «Аэросервис» и невозможности исполнения своих обязательств по договорам с авиакомпаниями.

По итогам рассмотрения дела антимонопольным органом был сделан вывод о том, что фактически действия ОАО «Аэропорт Мурманск» были направлены на ограничение доступа ЗАО «Аэросервис» на товарный рынок услуг по обеспечению бортовым питанием воздушных судов в аэропорту г. Мурманска, в связи с чем ОАО «Аэропорт Мурманск» было признано нарушившим п. 9 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции».

ОАО «Аэропорт Мурманск» было выдано предписание, согласно которому в срок до 1 февраля 2017 года необходимо возобновить предполётный досмотр бортового питания, поставляемого ЗАО «Аэросервис» на воздушные суда в аэропорту города Мурманска, а также в указанный срок проинформировать авиакомпании о возобновлении досмотра бортового питания, поставляемого ЗАО «Аэросервис».

Фото: М. Паламарчук