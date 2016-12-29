В период новогодних каникул мурманская таможня будет работать в усиленном режиме

29 Декабря 2016 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ — В предстоящие новогодние праздники в пограничных автомобильных пунктах пропуска контролирующие службы будут работать в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мурманской таможни. График работы пунктов пропуска не изменится.

МАПП Салла (российско-финляндский участок границы) будет открыт с 8:00 до 22:00.

В этом пункте пропуска в периоды пиковых нагрузок будут открываться уличные павильоны для проведения пограничного паспортного контроля. Однако, воспользоваться уличными павильонами смогут только путешественники на личном легковом автотранспорте и при условии, что все пассажиры являются членами одной семьи.

МАПП Лотта (российско-финляндский участок границы) будет работать с 8:00 до 22:00,

МАПП Борисоглебск (российско-норвежский участок границы) – с 9:00 до 23:00

В этих пунктах пропуска паспортный и таможенный контроль с использованием системы «красного» и «зеленого» коридоров осуществляется в основном здании пункта пропуска как в направлении выезда, так и в направлении въезда.