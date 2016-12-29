Ростуризм выяснил, где россияне встретят Новый год

29 Декабря 2016 года, 13:41

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Ростуризм совместно с ведущими туроператорами и агрегаторами туристических предложений выяснил, где встретят Новый год россияне.

По информации туроператора Coral Travel, Россия вошла в пятерку лидеров среди туристических направлений, которые выбирают россияне для празднования Нового года. В сервисе Aviasales уточнили, что доля России в предновогодних бронированиях сегодня составляет 70%.

Лидером среди российских регионов стал Краснодарский край (66,62% поисковых запросов, по информации Слетать.ру). На новогодние каникулы россияне поедут в Сочи, Красную поляну, Анапу, Краснодар и другие курорты.

На втором месте находится Крымский полуостров (24,28% поисковых запросов), где в этом году уже отдохнули более 5,5 млн. туристов, что на 21,6% больше, чем в 2015 году. Минимальная цена на пятидневный отдых на юге России в Новый год варьируется от 24864 руб. (Ялта) до 34493 рублей (Красная Поляна) на двоих.

Популярны также Карелия, Домбай, Приэльбрусье, курорты Ставропольского края (Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Минеральные Воды, Железноводск), Кемеровской и Иркутской областей. Общая доля поисковых запросов по этим направлениям составляет около 4,5%.

Эксперты рынка отмечают, что в 2016 году увеличилось число бронирований оздоровительных туров на базе санаторно-курортного комплекса, а также возрос интерес туристов к российским горнолыжным курортам. Минимальная стоимость пятидневного отдыха на двоих в подмосковной здравнице составляет 18 тысяяч рублей с трехразовым питанием, из горнолыжных направлений дешевле всего обойдётся отдых на курортах посёлка Шерегеш (от 69884 руб. за пять дней).

«Российские регионы предлагают множество вариантов путешествий на любой вкус и кошелек, от размеренного санаторного до экстремального горнолыжного туризма. Путешествия по России - это гарантия безопасности для туристов и положительные эмоции», - говорит Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Кроме популярных круглый год российских курортов и здравниц, россияне планируют встретить Новый год в Москве и области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Ярославской областях и республике Татарстан (общая доля поисковых запросов по этим направлениям - 3,66%, по данным Слетать.ру).

По данным сервиса Aviasales, в ТОП-5 бронирований авиабилетов на Новый год вошли Минеральные Воды, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар. Стоимость перелета по этим направлениям составляет от 5619 до 14667 рублей.

Представители Coral Travel, ANEX tour, Pegas и «НТК Интурист» рассказали, что из зарубежных направлений в новогодние каникулы россияне традиционно выбирают Таиланд (16,24% запросов, по данным Слетать.ру), Гоа (9,76%), ОАЭ (9,72%) и Вьетнам (4,24%). В этом году популярны также Турция (10,43%) и страны Карибского бассейна: Доминикана, Куба и Мексика. Хорошим спросом пользуются Чехия, Израиль, Тунис, Кипр, Италия, Шри-Ланка, Иордания и Греция.

Самым экономичным зарубежным вариантом для празднования Нового года оказалась Турция, где средняя стоимость отдыха составляет около 50 тысяч рублей, однако в стране сейчас низкий сезон и дождливая погода.

Фото: plus.google.com