Житель Полярного заплатил 300 тысяч рублей после ограничения выезда за границу

29 Декабря 2016 года, 18:47

ПОЛЯРНЫЙ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – В отделе судебных приставов ЗАТО Александровск на исполнении находилось два исполнительных производства о взыскании с жителя Полярного более 300 тысяч рублей. Деньги мужчина задолжал кредитной организации, и для урегулирования ситуации было принято решение – временно ограничить право северянина на выезд за пределы России.

Через два месяца он сообщил приставу, что заключает трудовой договор и собирается отбыть к месту работы за границей. Отметим, мужчина занят в организации, которая осуществляет вылов в водах иностранных государств. Пристав разъяснил, что единственный способ осуществить задуманное – полностью оплатить долг.

«Должник, долго не думая, выплатил сумму в полном объеме. Временное ограничение права выезда за пределы страны снято и, как стало известно судебному приставу, житель Полярного успел на свой самолет в одну из теплых стран на рыболовное судно», – рассказали «Би-порту» в управлении ФССП по Мурманской области.

Фото: Михаил Мордасов / РИА Новости