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Главная » НОВОСТИ » «Нордавиа» с начала года перевезла почти 900 тысяч пассажиров
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 14:14

«Нордавиа» с начала года перевезла почти 900 тысяч пассажиров


РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» с начала года перевезла 889,4 тысяч пассажиров. Об этого говорится в отчёте Росавиации.

Согласно приведённым данным рост пассажиропотока составил 31,5% – за аналогичный период прошлого года компания перевезла более 675 тысяч пассажиров. Ещё более заметно вырос пассажирооборот – по итогам 11 месяцев рост составил 45,5% и перевалил за 1,3 млн. пассажирокилометров. В отчёте также отмечается, что средняя занятость пассажирских кресел составила 76,6%.

Значительный рост показателей стал возможным благодаря грамотной политики, осуществляемой руководством компании. Напомним, начиная с лета все самолёты «Нордавиа» были переконфигурированы в моноклассовую компоновку, увеличив тем самым провозную ёмкость каждого воздушного судна на 10%. Кроме того, в течение года «Нордавиа» заметно расширила географию полётов, сделав ставку на стыковочные рейсы в столичных хабах – Домодедово и Пулково. В уходящем году компания получила разрешение на выполнение рейсов по ряду новых направлений, одно из которых, в Минск, как ожидается, будет пользоваться большой популярностью.

Фото: М. Паламарчук

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