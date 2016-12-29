В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью

29 Декабря 2016 года, 20:40

КАНДАЛАКША/ 29 декабря - В полицию г. Кандалакши поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в больницу доставлен мужчина, 1972 года рождения, с проникающими ножевыми ранениями.

Полицейские опросили пострадавшего и установили, что телесные поврждения ему причинила его сожительница, 1981 года рождения, в ходе конфликта в процессе совместного распития спиртных напитков.

Подозреваемая нанесла мужчине не менее двух ударов ножом в область груди.

По факту в отношении ранее не судимой жительницы Кандалакши следователем МО МВД России «Кандалакшский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: deita.ru