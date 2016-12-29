В России приостановлены полеты всех самолетов типа Ту-154

29 Декабря 2016 года, 14:36

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Полеты всех самолетов типа Ту-154 приостановлены до выводов о причинах катастрофы над Черным морем, пишут РИА Новости со ссылкой на начальника службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море 25 декабря. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих.

Фото: Максим Паламарчук