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Главная » НОВОСТИ » Кольская АЭС подвела предварительные итоги работы в 2016 году
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 14:50

Кольская АЭС подвела предварительные итоги работы в 2016 году


ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ - На Кольской АЭС подведены предварительные итоги года. Как сообщили «Би-порту» на станции с начала года было выработано 9,5 млрд кВтч электроэнергии. Это несколько больше, чем в прошлом году. Это не единственный показатель, которым гордятся сотрудники предприятия.

«Мы также успешно прошли ремонтную кампанию, продолжаем работы по модернизации, выполнили ряд уникальных ремонтных операций на корпусах реакторов первой очереди и готовы к несению осенне-зимнего максимума нагрузки», - рассказал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Он напомнил, что в 2016 году велись полномасштабные работы по продлению срока эксплуатации энергоблока №1 Кольской АЭС. В ходе ремонта выполнены операции на корпусах реакторов первой очереди, такие как отжиг корпуса реактора и вырезка темплетов из корпусов реакторов. До конца текущего года ожидается утверждение инвестиционной программы концерна «Росэнергоатом», что позволит с 2017 года приступить к работам по продлению срока эксплуатации энергоблока №2.

Директор Кольской АЭС Василий Омельчук, говоря о работе коллектива в 2016 году, обратил внимание на главное – станция отработала надёжно и безопасно, что подтверждается проверками, в том числе со стороны международных организаций.

«В июне у нас проходила повторная проверка эксплуатационной безопасности – пост-миссия OSART Международного агентства по атомной энергии. Мы вновь подтвердили высокий уровень эксплуатационной безопасности перед международным профессиональным сообществом», - сказал Омельчук.

По мнению секретаря общественного совета по безопасному использованию атомной энергии в Мурманской области Сергея Жаворонкина, Кольская АЭС, проходит сейчас важный этап своего развития. Он обратил внимание, что те ремонтные работы, которые проводились на энергоблоке №1, позволили фактически повысить уровень квалификации специалистов.

«Для модернизации систем безопасности началось строительство основных элементов дополнительной системы безопасности – пассивной системы аварийного охлаждения активной зоны реактора (САОЗ) на территории станции. Последнее особенно важно для оценки общей безопасности эксплуатации Кольской АЭС в регионе. Это подтвердила и пост-миссия OSART», - рассказал «Би-порту» Жаворонкин.

Высокая квалификация работающих на станции специалистов была подтверждена на различных отраслевых конкурсах и чемпионатах. Так два рабонтика Кольской АЭС стали победителями главного отраслевого конкурса «Человек года Росатома» в номинациях «Дозиметрист» и «Оператор реакторного отделения». Инженер-электроник цеха тепловой автоматики и измерений Евгений Михайлов завоевал 3 место в компетенции «Промышленная автоматика» в Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологических отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2016. Работник электрического цеха Кольской АЭС Александр Кузнецов стал победителем конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди электромонтеров по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики концерна «Росэнергоатом».

Также атомная станция уже четвертый год подряд признается победителем областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций производственной сферы с численностью работников более 500 человек Мурманской области.

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