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Главная » НОВОСТИ » «Нордавиа» увеличивает количество рейсов в период новогодних каникул
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 16:00

«Нордавиа» увеличивает количество рейсов в период новогодних каникул


РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ — В период новогодних праздников и рождественских каникул авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» увеличивает количество регулярных рейсов.

Дополнительный рейс из Мурманска в Санкт-Петербург с вылетом в 01:20 будет работать 31 декабря и 9 января. 7 января откроется еще один рейс в Санкт-Петербург, вылетающий в 23:50. Из Санкт-Петербурга в Мурманск можно будет вылететь 31 декабря, 8 и 9 января в 04:00.

Кроме того, будут работать два рейса Мурманск-Москва-Мурманск. С 29 декабря по 2 января и с 8 января по 10 января в 00:30 самолет вылетает из Мурманска с 29 декабря по 2 января и с 8 января по 10 января, а в 03:45 — из Москвы.

Фото: М. Паламарчук

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