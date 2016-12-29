Мэр Мурманска остался недоволен уборкой снега во дворах

29 Декабря 2016 года, 16:24

МУРМАНСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Глава Мурманска Дмитрий Филиппов сегодня совместно с депутатами Совета прошелся по улице Крупской, чтобы проверить качество работы управляющей компании.

Уборкой снега во дворах новый градоначальник остался недоволен.

«Мы видим, что на придомовой территории не выполнена механизированная уборка проезжей части, не вывезен снег. Необходимо жёстко наказывать нерадивые организации, на рынке коммунальных услуг должны остаться добросовестные компании, которые вызывают доверие», – рассказывает Филиппов.

В течение трёх дней УК должна исправить перечисленные в составленных актах недоработки.

«Если не будут приняты меры для устранения недостатков, материалы будут направлены в комиссию для составления протокола. Тогда недобросовестным коммунальщикам придется раскошелиться», – заявили в администрации.

В 2015 году должностным лицам управляющих организаций Мурманска назначены штрафы на сумму около 18 миллионов рублей, в 2016 году – свыше 14,5 миллиона.

Накануне в Апатитах было возбуждено три дела против компаний, которые не производят своевременную очистку кровель зданий от снега и наледи. Ранее губернатор заявила о неготовности муниципалитетов к существующим погодным условиям, тогда же она выразила надежду, что мэр плотно займется решением этих проблем.

«Украшение города это, конечно, хорошо, и фонтаны. Но администрация должна заниматься своими первоочередными задачами», – сказала Марина Ковтун.

АГМ