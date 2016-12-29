Командующий Северным флотом поздравил семьи тех, кто находится в дальних походах

29 Декабря 2016 года, 16:40

СЕВЕРОМОРСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ — В преддверии Нового года командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов встретился с членами семей военнослужащих и гражданских специалистов, находящихся в дальних походах, сообщает пресс-служба Северного флота.

Командующий поблагодарил жён моряков-североморцев за терпение, верность, любовь, преданность, а также обеспечение надёжного тыла.

«Ваши отцы сегодня вдали от дома с честью и достоинством защищают интересы России в Мировом океане», - сказал Евменов детям, для которых было устроено новогоднее представление. Командующий поздравил семьи и пожелал всем крепкого здоровья, силы духа, сплоченности и взаимопонимания.

Новый год в Средиземном море встретят моряки и лётчики Северного флота, воины сухопутных и береговых войск, гражданские специалисты, выполняющие боевые и государственные задачи на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», тяжелом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», большом противолодочном корабле «Североморск», судах обеспечения «Сергей Осипов», «Николай Чикер», «Алтай», «Кама».