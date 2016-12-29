Чкаловская авиабаза будет реорганизована

29 Декабря 2016 года, 19:50

РОССИЯ/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – 800-я авиационная база (АвБ) второго разряда, в авиапарк которой входил разбившийся в Сочи Ту-154Б-2, в следующем году будет реорганизована, пишут «Известия».

На ее базе будет заново создана легендарная Авиационная дивизия особого назначения (АДОН). Формирование АДОН на базе 800-й авиационной базы второго разряда начнется в начале следующего года. Базироваться дивизия будет на подмосковном военном аэродроме Чкаловский. Эту информацию официально подтвердили в Минобороны России.

До расформирования в 2010 году самолеты и вертолеты дивизии особого назначения перевозили, а в случае необходимости эвакуировали советских и российских военнослужащих и гражданских специалистов из горячих точек по всей планете.

По мнению экспертов, новая авиационная часть станет важнейшим логистическим элементом обеспечения военной операции в Сирии, а также российского международного военного сотрудничества. В авиационный парк АДОН войдут турбореактивные Ту-134 и Ту-154, трансконтинентальные Ил-62 и раритетные турбовинтовые Ил-18. Все летательные аппараты дивизии прошли специальную доработку. В частности, на них были установлены засекречивающие системы связи и современное радионавигационное оборудование, позволяющее выполнять полеты по международным пассажирским воздушным трассам.

АДОН ведет свою историю от сформированного в 1927 году авиазвена особого назначения. Позже воинская часть была переформирована в авиационный отряд, эскадрилью, а затем и полк особого назначения. В 1942 году авиаполк стал бригадой, а затем дивизией особого назначения. После войны летный состав занимался перевозкой личного состава и грузов по всему земному шару. В 2010 году АДОН была расформирована, а на ее базе была сформирована 800-я авиационная база (АвБ) второго разряда, куда и были переданы все самолеты и вертолеты особого назначения.

Но с началом операции в Сирии Ту-154, Ил-18 и Ил-62 с 800-й авиабазы стали постоянными гостями в небе этой страны. Самолеты перевозят солдат и офицеров и выполняют роль лидеров у перелетающих на авиабазу Хмеймим фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34 и истребителей Су-30 и Су-35. По данным ресурса FlightRadar24, в месяц самолеты особого назначения выполняют ежемесячно несколько десятков «сирийских» рейсов.

«Для перевозки обычных военнослужащих с личными вещами и оружием лучше всего подходят обычные гражданские авиалайнеры, — рассказал независимый военный эксперт Антон Лавров. — В отличие от военно-транспортных самолетов в таких машинах больше места для обычных пассажиров и в них удобнее лететь на большие расстояния. Также авиалайнеры более скоростные и на их обслуживание и эксплуатацию требуется меньше ресурсов. Поэтому для перевозки личного состава в отдаленные районы земного шара страны НАТО и США уже давно активно используют гражданские авиалайнеры».

Фото: mil.ru