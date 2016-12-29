В Арктике найдена зубастая птица возрастом 90 млн лет

29 Декабря 2016 года, 17:50

МИР/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – На арктическом острове Аксель-Хейберг ученые обнаружили окаменелости доисторической птицы, жившей 90 млн. лет назад и имевшей зубы, передает National Geographic Россия.

Зубастые, или зубатые, или зубочелюстные птицы известны ученым с конца XIX века. Найдено более 100 экземпляров, относящихся к этому вымершему подклассу птиц. Многие характеристики считаются дискуссионными; единого мнения у ученых нет.

Открытие совершили геологи из Рочестерского университета. Анализ окаменелостей позволил достаточно точно определить временные рамки обитания этой птицы: туронский ярус мелового периода (около 93,9−89,8 млн. лет назад). Тогда для Арктики была характерна вулканическая активность, климат мало отличался от современной Флориды, а черепахи и крокодилы были обычными представителями фауны.

Находка получила название Tingmiatornis arctica; в основу легло слово «tingmiat» («летающие» на языке местных народностей). Восстановив ее внешний вид, ученые сравнивают птицу с большой чайкой и бакланом одновременно. Среди окаменелостей зубы обнаружены не были, однако Tingmiatornis arctica, определенно, относится к зубастым птицам, поскольку в рацион ее питания входила крупная, более 0,5 метра, плотоядная рыба.