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Главная » НОВОСТИ » Роддом № 3 В Мурманске закрывают?
 
 
 
 
29 Декабря 2016 года, 21:23

Роддом № 3 В Мурманске закрывают?


МУРМАНСК/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ – Один из популярных роддомов Мурманска закрывают – такими сообщениями сегодня пестрят социальные сети. Возмущенные до предела молодые мамы, которым приходилось бывать в 3-м роддоме, разрабатывают план спасения медицинского учреждения, беременные недоумевают – куда ехать рожать теперь.

Бытует мнение, что роддом, который единственный в Мурманской области прошел переаттестацию по Программе Всемирной организации здравоохранения и детского фонда ООН как соответствующий требованиям «Больницы доброжелательной к ребенку», в скором времени прекратит прием пациенток. Его якобы объединят с городской больницей скорой медицинской помощи, а после вовсе превратят в отделение патологии с невнятным функционалом. Отметим, что именно этот роддом может похвастаться завидным количеством положительных отзывов рожениц. Это касается и качества оказания медицинской помощи и простого человеческого отношения персонала к пациенткам.

Как стало известно «Би-порту», главный врач 3-го роддома Сергей Сидоренко завтра прощается с коллективом. Он посвятил любимой работе 26 лет жизни и по праву считает роддом родным. Эти два события наверняка завтра назовут простым совпадением. Тем временем сообщество «мамочек» Заполярья готовится обратиться коллективным письмом во все возможные инстанции, включая приемную Губернатора Мурманской области Марины Ковтун, с просьбой сохранить 3-й роддом.

«Би-порт» обратился за разъяснениями в региональный Минздрав. Подробности уточняются.

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  • Остается только перекреститься, что отрожала свое и оба раза в 3 род.доме
 
 
 
 
 
 
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