До -3 градусов ожидается в Мурманской области

30 Декабря 2016 года, 07:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ - 30 декабря очередной атлантический циклон будет смещаться с Норвежского моря через Кольский полуостров. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Температура воздуха от +2 до -3 градусов. Гололедица.

На северо-западе и в центральных районах Баренцева моря наблюдается ветер восточный 15-18 м/с., меленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -1 градус, ветер западный 8-14 м/с.