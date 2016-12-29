Роспотребнадзор просит обратить внимание на важные моменты при покупке пиротехники

30 Декабря 2016 года, 09:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – В предновогодние дни возрастает спрос на пиротехнические изделия. Управление Роспотребнадзора по Мурманской области обращает ваше внимание на важные моменты при покупке такого товара.

Пиротехника пожароопасна и взрывоопасна. Продукты сгорания могут оказывать вредное воздействие на людей и окружающую среду. Внешние факторы, такие как удар, нагрев, электромагнитное излучение, детонационный импульс и т.д., иногда вызывают непредусмотренное срабатывание пиротехники.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на пиротехнические изделия не требуется. Требования безопасности, установленные Техническим регламентом о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, на пиротехническую продукцию не распространяются. Все пиротехнические изделия, предназначенные для продажи населению, подлежат обязательной сертификации.

Покупать пиротехнику для Нового года нужно исключительно у тех продавцов, которые имеют все необходимые разрешительные документы на такую деятельность и сертификаты качества на продукцию.

При покупке необходимо внимательно ознакомиться с маркировкой изделия. Информация на маркировке должна содержать:

- наименование и место нахождения организации - изготовителя продукции (поставщика или импортера);

- обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлена пиротехническая продукция;

- наименование (условное обозначение) продукции;

- дату окончания срока годности;

- предупреждение об опасности продукции;

- перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;

- ограничения в отношении условий обращения;

- требования по безопасному хранению и утилизации продукции;

- информацию о подтверждении соответствия продукции требованиям технического регламента;

- инструкцию по применению.

Если есть подозрения в подлинности изделия, лучше отказаться от его приобретения. Используют пиротехническую продукцию в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя. В инструкции должна быть информация об опасности пиротехнических изделий и ограничения по их применению.

Инструкция может быть нанесена на корпус пиротехнического изделия или потребительскую упаковку, при условии обеспечения четкости и различимости текста. Текст инструкции должен быть изложен на русском языке. Предупреждающие надписи должны сопровождаться словом «ВНИМАНИЕ».

Родителям необходимо знать и помнить, что пиротехническую продукцию нужно использовать под строгим контролем взрослых и при неукоснительном выполнении изложенных в инструкции мер предосторожности.

Нельзя использовать пиротехнику с нарушением целостности упаковки, имеющую вмятины, влажную и т.д. Не следует носить фейерверки в карманах, бросать их в костер, разбирать и подвергать каким бы то ни было механическим воздействиям.

Фото: farpost.ru