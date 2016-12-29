Движение в пограничных пунктах Мурманской области свободно

30 Декабря 2016 года, 09:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ - По оперативной информации Мурманской таможни по состоянию на 9:00 30 декабря в МАПП Борисоглебск на выезд из России ожидает оформления 1 транспортное средство, на въезд в Россию движение свободно. Об этом «Би-порту» сообщили в ведомстве.

В МАПП Лотта движение транспортных средств на въезд-выезд движение свободно. В МАПП Салла на выезд из России ожидает оформления 1 транспортное средство, на въезд в Россию ожидают оформления 1 транспортное средство.

В силу того, что значительная часть жителей Мурманской области выезжает на отдых в Норвегию и Финляндию, «Би-порт» совместно с Мурманской таможней начиная с сегодняшнего дня и на протяжении всех новогодних праздников будет сообщать о ситуации на пограничных пунктах.