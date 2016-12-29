Какие законы вступают в силу с 1 января

30 Декабря 2016 года, 09:45

РОССИЯ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ — С 1 января 2017 года начнёт повышаться пенсионный возраст госслужащих. Увеличение будет постепенным — ежегодно по полгода, пока в итоге не вырастет до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин.

В январе 2017 года деятельность коллекторов будет приостановлена. Судебным приставам поручено создать и вести специальный реестр коллекторов. Не зарегистрированные в реестре коллекторы заниматься взысканиям долгов не смогут. Однако, поскольку на создание реестра, а также на регистрацию уйдет не меньше месяца, в начале года работа взыскателей вне реестра формально станет нарушением закона. Кроме того, новый закон запрещает коллекторам угрожать, вводить в заблуждение или применять физическое и психологическое воздействие по отношению к должникам, а также ограничивает и время, когда взыскатель имеет право контактировать с должником: в будние дни разрешается общение с 8:00 до 22:00, в выходные дни — с 9:00 до 20:00. Личные встречи можно проводить не чаще одного раза в неделю.

С 1 января госпошлина, взимаемая с физических лиц за обращение с заявлением о банкротстве, теперь будет составлять не 6 тысяч рублей, а всего 300 рублей.

С 1 января будет создан Единый государственный реестр недвижимости, который позволит одновременно подать заявления на кадастровый учет и регистрацию прав. Кроме того, подать документы можно в любом офисе приема-выдачи независимо от того, где расположен объект. Готовые документы сможет доставить курьер.

С 1 января 2017 года страховщиков обяжут заключать договоры на ОСАГО в электронном виде на всей территории России.

С 1 января 2017 года все новые автомобили, ввозимые в Россию, должны быть оснащены системой вызова оперативных служб при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Для легковых машин система должна быть оснащена функцией автоматического оповещения о ДТП, для коммерческой техники – ручным оповещением при помощи кнопки.

С 1 января 2017 года вносятся изменения в систему оценки гражданами качества предоставления госуслуг. Каждый россиянин вправе сможет оценить предоставление услуги по пятибалльной шкале, а также разместить свой отзыв, на который соответствующий орган обязан дать ответ в течение 10 дней.

С января 2017 года вырастут акцизы на алкоголь, сигареты и бензин. Акцизы на шампанское, изготовленное из иностранного сырья, увеличатся до 36 рублей за литр, из российского винограда – до 14 рублей за литр. Ставка акциза на вина иностранного производства повысится с 9 до 18 рублей за литр. Акцизы на крепкий алкоголь поднимут до 523 рублей за литр, на алкоголь со средним содержанием спирта – до 418 рублей. Кроме того, ставки увеличатся и на сигареты, составив 1 562 рублей за тыс. сигарет + 14,5% расчетной стоимости в 2017 году. Рост акцизов на бензин 4 и 5 еврокласса в 2017 году составит 800 и 2700 рублей соответственно – до 13 100 и 10 130 рублей за тонну.

С 1 января 2017 года в силу вступает закон, который вводит ответственность за несообщение физическим лицом об объектах налогообложения. Гражданам, не сообщившим в налоговый орган об имеющемся имуществе, земельном участок или транспорте, придется заплатить штраф.

С 1 января 2017 года иностранным платить придется платить НДС с интернет-продаж электронного софта и контента российским потребителям. Законопроект получил название «налог на Google». Он предполагает поправки, вводящие обязанность для иностранных компаний платить НДС в размере 18 процентов для 14 типов электронных услуг, в том числе для предоставления доступа к поисковым системам в интернете, регистрации доменов, предоставления прав на использование электронных книг, информационных, образовательных материалов, музыкальных произведений, а также графических изображений.

С 1 января 2017 года проезд в общественном транспорте Мурманской области подорожает до 28 рублей за разовую поездку внутри населенного пункта. В пригородном сообщении один километр пути обойдётся в 2,80 рубля, в междугороднем – 3,60 рубля за километр.