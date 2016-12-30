Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что ей удалось сохранить и приумножить высокий статус правозащитных институтов в России

30 Декабря 2016 года, 17:00

РОССИЯ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Уполномоченная при президенте по правам человека Татьяна Москалькова назвала свои основные достижения за первые восемь месяцев работы в новой должности. Об этом пишут «Известия».

Самым главным успехом Москалькова считает создание многоуровневой правозащитной системы в стране, куда входят и государственные органы, и общественные организации, и институт уполномоченных по правам человека в регионе.

«Сегодня уполномоченный имеет право по результатам рассмотрения жалобы обращаться в суд с административным исковым заявлением в защиту прав и свобод неограниченного круга лиц, нарушенных решениями или действиями органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, а также через своего представителя участвовать в судебном процессе», — рассказала омбудсмен.

Также Москалькова отметила, что за неполный год она успела установить конструктивный диалог между гражданским обществом и органами власти. По ее словам, чиновники поняли, что необходимо прислушиваться к уполномоченному при президенте и региональным уполномоченным, так как это реальная помощь в деле охраны прав человека.

Отдельно омбудсмен упомянула, что на международной арене удалось подтвердить высокий статус уполномоченного по правам человека в России. Также Москалькова считает важным открытие гуманитарного коридора между Россией и Украиной. В частности, она провела переговоры со своим украинским коллегой Валерией Лутковской по поводу незаконных задержаний россиян органами СБУ.

Татьяна Москалькова, депутат от «Справедливой России», заняла пост уполномоченного по правам человека в апреле, сменив на этом посту Эллу Панфилову, которая стала председателем Центризбиркома.

Фото: Александр Шалгин / ТАСС