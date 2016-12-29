Расходы на чествование ветеранов повысятся до 4000 рублей на одного человека

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области внесло изменения в Порядок чествования ветеранов Великой Отечественной войны, в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения начиная с 90-летия.
На данный момент расходы на чествование ветеранов производятся из расчета не более 2000 рублей на одного ветерана в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете на соответствующий финансовый год. С 1 января 2017 года эта сумма составит 4000 рублей.