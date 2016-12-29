В Териберке открылось новое пожарное депо

30 Декабря 2016 года, 10:37

ТЕРИБЕРКА/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Вчера состоялась торжественная церемония открытия пожарного депо в Териберке. Новое помещение призвано создать комфортные условия для работы личного состава, обеспечена современная ремонтная зона.

«Значимо, что сдача в эксплуатацию завершилась в 2016 году, объявленном МЧС России Годом пожарной охраны, – отметил замначальника управления МЧС по Мурманской области (по ГПС) Артур Хачатрян. – И по давней традиции хочется пожелать огнеборцам – сухих рукавов».

Реконструкция депо велась с 2015 года. Прежняя пожарная часть располагалась на выезде из Лодейного в 1936 году.