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Главная » НОВОСТИ » В «Аэропорту Мурманск» отменен рейс в Москву
 
 
 
 
30 Декабря 2016 года, 10:50

В «Аэропорту Мурманск» отменен рейс в Москву


МУРМАНСК/ 20 декабря/ БИ-ПОРТ – В московских аэропортах отменили 35 рейсов, еще 28 рейсов задержаны, сообщается на портале «Яндекс. Расписание».

По состоянию на 09:00 мск в аэропорту «Домодедово» отменены три рейса и 23 рейса задержаны, в «Шереметьево» — отменен 31 рейс и пять задержаны, во «Внуково» отменен один рейс.

Вылет рейса авиакомпании «Нордавиа» из Мурманска в Москву и прилет рейса той же компании из столицы также отменены, еще два рейса «Нордавиа» на прилет-вылет задерживаются.

Остальные рейсы следуют по расписанию.

Фото: М. Паламарчук

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