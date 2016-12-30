В небе над Мурманском появились перламутровые облака

30 Декабря 2016 года, 11:27

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ — Прямо сейчас в небе над Мурманском можно наблюдать уникальное природное явление — перламутровые облака.

Перламутровые облака — это тонкие просвечивающие облака, которые возникают на высотах 22-30 км. Такие облака имеют радужную окраску вследствие дифракции света на частицах облаков — переохлажденных каплях или ледяных кристаллов. В сумерки рассеянный и отраженный этими облаками свет столь ярок, что предметы на земле отбрасывают заметные тени.

Подобные явления встречаются редко. Как правило, их можно наблюдать в северных горных странах — Финляндии, Скандинавии, Аляске. Воздушные течения, возникающие над горами, обуславливают происхождение перламутровых облаков, однако из-за редкости явления эти облака мало изучены.