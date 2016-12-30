Определены места для запуска фейерверков по Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Перед празднованием Нового года необходимо помнить, что использовать фейерверки и прочие пиротехнические изделия разрешено только в строго отведенных местах. В Мурманске постановлением местного правительства от 2008 года определено четыре площадки:
– район Семеновского озера (остановка «улица Гагарина», южное направление)
– район лодочной станции парка на Семеновском озере
– сквер перед ДК имени Кирова
– на площадке у домов №101-103 по проспекту Кольскому
Напомним, что главный салют города запланирован на 2:00 первого января, предусмотрено одно место запуска фейерверков: территория парка аттракционов на улице Буркова.
В муниципалитетах также закреплены места:
Мончегорск – на площади Революции, на площадке за магазином «Изумруд»
Оленегорск – на центральной площади
Ревда – на площадке между домом №1 на улице Умбозерская, домом №15 на улице Кузина и домом №5 на улице Металлургов
Кандалакша – на центральной площади и в районе микрорайона Нива-3
Зеленоборский – на площади у здания администрации
Полярные Зори – на берегу озера Пинозеро;
Заполярный – на площадке в районе дома №1 на улице Стрельцова
Никель – на площадке в районе дома №1 на улице Октябрьской
«Для исключения несчастных случаев необходимо соблюдать меры безопасности. Не направляйте пиротехнику в сторону людей и животных. Зажигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки и не находитесь ближе 15 метров от действующих салютов», – советуют в региональном МЧС.