Определены места для запуска фейерверков по Мурманской области

30 Декабря 2016 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Перед празднованием Нового года необходимо помнить, что использовать фейерверки и прочие пиротехнические изделия разрешено только в строго отведенных местах. В Мурманске постановлением местного правительства от 2008 года определено четыре площадки:

– район Семеновского озера (остановка «улица Гагарина», южное направление)

– район лодочной станции парка на Семеновском озере

– сквер перед ДК имени Кирова

– на площадке у домов №101-103 по проспекту Кольскому

Напомним, что главный салют города запланирован на 2:00 первого января, предусмотрено одно место запуска фейерверков: территория парка аттракционов на улице Буркова.

В муниципалитетах также закреплены места:

Мончегорск – на площади Революции, на площадке за магазином «Изумруд»

Оленегорск – на центральной площади

Ревда – на площадке между домом №1 на улице Умбозерская, домом №15 на улице Кузина и домом №5 на улице Металлургов

Кандалакша – на центральной площади и в районе микрорайона Нива-3

Зеленоборский – на площади у здания администрации

Полярные Зори – на берегу озера Пинозеро;

Заполярный – на площадке в районе дома №1 на улице Стрельцова

Никель – на площадке в районе дома №1 на улице Октябрьской

«Для исключения несчастных случаев необходимо соблюдать меры безопасности. Не направляйте пиротехнику в сторону людей и животных. Зажигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки и не находитесь ближе 15 метров от действующих салютов», – советуют в региональном МЧС.