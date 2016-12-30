Поздравление с Новым годом от управляющего Мурманским РОО ВТБ24

30 Декабря 2016 года, 12:16

Уважаемые друзья!

Искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Прошедший год был для всех нас непростым. Впереди – не менее ответственный 2017 год, который станет годом столетия революционных событий, коренным образом изменивших историю нашей страны. Уверен, что этот юбилей мы встретим без каких-либо экономических или социальных потрясений.

Желаю вам в наступающем году здоровья, успехов на службе, тепла семейного очага! И пусть во всех финансовых делах вам неизменно улыбается удача!

С уважением, управляющий региональным операционным офисом ВТБ24 в Мурманской области Дмитрий Ким