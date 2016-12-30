Марина Ковтун поздравила жителей области с Новым годом

30 Декабря 2016 года, 12:50

МУРМАНСК/ 30 января/ БИ-ПОРТ — Губернатор Мурманской области Марина Ковтун опубликовала видеообращение, в котором поздравила жителей региона с Новым годом.

В своём послании Ковтун подчеркнула, что Мурманская область продолжает уверенно двигаться арктическим курсом.

«Наши обширные планы легли в основу масштабного проекта создания Кольской опорной зоны России в Арктике, параллельно полным ходом идет их воплощение в жизнь», - отметила глава региона.

По мнению губернатора, главным событием уходящего года стал юбилей Мурманска. Кроме того, она подчеркнула, что в 2016 область плавно вошла в новый отопительный сезон.

В заключение Ковтун пожелала северянам исполнения всех желаний и поблагодарила жителей области за оптимизм и трудолюбия.

Видео взято с официальной страницы «Вконтакте» правительства Мурманской области.