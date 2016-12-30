«Лишнюю» секунду добавят к последней минуте 2016 года

30 Декабря 2016 года, 18:35

РОССИЯ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – В ночь с 31 декабря на 1 января к всемирному координированному времени (UTC) добавят одну дополнительную секунду, пишет ТАСС.

«Для времени UTC действует следующая последовательность дат: 31 декабря 2016 года, 23:59:59, 31 декабря 2016 23:59:60, 1 января 2017 года 00:00:00», — говорится в сообщении Международной службы вращения Земли (IERS).

Согласно стандарту UTC, одни земные сутки, за которые Земля оборачивается вокруг своей оси, длятся ровно 24 часа или 86400 секунд, но на самом деле период вращения сейчас равняется примерно 86 400,002 секунды. За год время UTC опережает астрономическое почти на секунду, и для компенсации этой разницы периодически начисляют дополнительную или, как ее еще называют, високосную или координационную секунду.

Как правило, «лишнюю» секунду добавляют либо в ночь с 30 июня на 1 июля, либо в ночь с 31 декабря на 1 января. Впервые координационную секунду ввели в 1972 году, с тех пор ее начисляли 26 раз, последний — 30 июня 2015 года.

Фото: Mixnews