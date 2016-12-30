Режим работы Почты России в праздничные дни

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Режим работы медучреждений Мурманска в новогодние каникулы Режим работы медучреждений Мурманска в новогодние каникулы
Lexus: элитный, элегантный, энергичный! Lexus: элитный, элегантный, энергичный!
Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года Остеопат-массажист Игорь Смирнов вновь в Мурманске! Запись на январь 2017 года
К празднику проценты ниже К празднику проценты ниже
Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить! Новый год в «Домиках у Форума»! С заказом нужно поспешить!
 
 

X-Fit в Мурманске


Фото-тур по новому клубу
 
 
 
 

Видеоновости16+

Лучший друг для «солнечного ребёнка». Собака в семье с ребёнком инвалидом
 
 
 
 

Курсы валют 30.12.16

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,8887
-0,4465
1 USD
Доллар США
60,2730
-0,3939
1 EUR
Евро
63,0214
-0,4665
10 NOK
Норвежских крон
69,3136
-0,3680
10 SEK
Шведских крон
65,7938
-0,0040
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
3.1 м/с
давление 745.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
30 Декабря 2015, 13:51
28 Декабря 2015, 12:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

Выбор редакции

Режим работы Почты России в праздничные дни
30 Декабря 2016, 13:12
Режим работы Почты России в праздничные дни
Определены места для запуска фейерверков по Мурманской области
30 Декабря 2016, 11:50
Определены места для запуска фейерверков по Мурманской области
Валерий Перетрухин: Мурманский роддом №3 продолжит работу
30 Декабря 2016, 11:37
Валерий Перетрухин: Мурманский роддом №3 продолжит работу
Расходы на чествование ветеранов повысятся до 4000 рублей на одного человека
30 Декабря 2016, 10:22
Расходы на чествование ветеранов повысятся до 4000 рублей на одного человека
 
 
 
 

Самое читаемое

Роддом № 3 В Мурманске закрывают?
29 Декабря 2016, 21:23
Мэр Мурманска остался недоволен уборкой снега во дворах
29 Декабря 2016, 16:24
«Нордавиа» увеличивает количество рейсов в период новогодних каникул
29 Декабря 2016, 16:00
Праздничная программа на Новый год и Рождество
29 Декабря 2016, 15:18
Режим работы катков в новогодние праздники
29 Декабря 2016, 16:50
В небе над Мурманском появились перламутровые облака
30 Декабря 2016, 11:27
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Режим работы Почты России в праздничные дни
 
 
 
 
30 Декабря 2016 года, 13:12

Режим работы Почты России в праздничные дни


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни.

31 декабря и 6 января рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.

1, 2 и 7 января являются выходными для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

3, 4, 5, 8 января почтовые отделения будут работать в обычном режиме. Доставка пенсий и пособий в праздничные дни осуществляется по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда России.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Мобильное приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Фото: Svopi

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Мурманск новогодний: последний фотовзгляд на 2016 год
2.
Определены места для запуска фейерверков по Мурманской области
3.
Валерий Перетрухин: Мурманский роддом №3 продолжит работу
4.
В небе над Мурманском появились перламутровые облака
5.
Мурманск: прогноз отключений на 30 декабря
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2016
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта