Путин подписал закон о применении силы к заключённым

30 Декабря 2016 года, 17:30

РОССИЯ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ – Президент подписал закон, детально регламентирующий применение силы сотрудниками ФСИН. В нем прописаны случаи, когда в отношении заключенных допустимо применять меры воздействия, вплоть до огнестрельного оружия. В документе указана рекомендация – фиксировать на видео подобные ситуации, чтобы устранить вопросы последующего разбирательства.

Примечательное нововведение: использовать силу теперь возможно и к тем, кто находится под домашним арестом или отбывает обязательные работы по приговору суда.

С одной стороны нормы призваны защитить осужденных от произвола, а с другой – уберечь людей в погонах от проблем, когда сила была применена правильно, пишет «Российская газета».

Законодательством расширен перечь специальных средств, которые могут быть пущены в ход: особое внимание уделяется электрошоковым устройствам. При этом представителю исполнительной системы запрещается применять их в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности.

«Также к несовершеннолетним, когда их возраст известен сотруднику, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица, или участия их в массовых беспорядках», – сказано в законе.

Правительственный проект после внесения в думу вызвал широкий резонанс. Некоторые СМИ называли его «законом садистов», поэтому было принято решение внести корректировки. Например, ФСИНу не разрешено воздействовать на заключенных за нарушение режима содержания.

Накануне в структуре ФСИН создали группу реагирования для выездов по сигналам о пытках. Заместитель директора федеральной службы Валерий Максименко рассказал, что получает много обращений об избиениях в колониях и СИЗО.

«Некоторые факты подтверждаются, другие – нет», – отметил Максименко.