Более 30 тысяч рублей похитили интернет-мошенники у жителей Кольского полуострова за сутки

30 Декабря 2016 года, 20:54

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря - В отдел полиции №2 УМВД России по г.Мурманску поступило два заявления от местных жителей. Схема совершения мошенничеств в обоих случаях была одинакова. С аккаунтов знакомых мурманчанам пришло сообщение с просьбой об оказании финансовой помощи. Не связавшись со знакомыми, заявители перевели 3 и 5 тысяч рублей. Лишь затем выяснилось, что аккаунты знакомых были взломаны неизвестными злоумышленниками.

Еще одним пострадавшим от действий мошенников оказался 38-летний житель поселка Сафоново, который на одном из сайтов нашел объявление о продаже моноблока. Технические характеристики и цена товара мужчину устроили. Договорившись о сделке с продавцом, в счет оплаты заявитель перевел 24 тысячи рублей. После чего телефон злоумышленника долгое время был недоступен и северянин обратился в полицию.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области