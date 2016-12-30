Ледокол «Виктор Черномырдин» спущен на воду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ - Ледокол «Виктор Черномырдин» 30 декабря 2016 года спущен на воду на Балтийском заводе. Ледокол должен начать работу в 2018 году, пишет ПортНьюс.
Ледокол проекта 22600 мощностью 25 МВт – самый большой и мощный в мире неатомный ледокол. Судно планируется использовать для проводки судов в ледовых условиях в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути, а также для самостоятельной проводки судов на мелководных арктических участках и в устьях рек.