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Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

Ирина Алексеева
Ирина Алексеева:

В декабре 2016 года состоится IX Всероссийский Съезд судей и мы не могли не побеседовать об этом громком событии с делегатом от районных судов города Мурманска Ириной Алексеевой

Надежда Вуколова
Надежда Вуколова:

Есть на свете такие профессии, которые будут востребованы всегда и везде, и одна из них – профессия педагога. Сегодня мы беседуем с Надеждой Вуколовой – директором Мурманского педагогического колледжа, старейшего на Кольском полуострове учебного заведения, уже 85 лет готовящего кадры для педагогической отрасли

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Tele2 поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством
 
 
 
 
30 Декабря 2016 года, 18:50

Tele2 поздравляет с наступающим Новым годом и Рождеством

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РОССИЯ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ - Мы благодарны свои клиентам за то, что с нами, и готовы ежедневно делать все возможное, чтобы упрочить ваше доверие.

Уходящий год стал одним из наиболее насыщенных и плодотворных в истории развития компании. В 2016 году Tele2 удалось окончательно закрепить за собой статус федерального оператора мобильной связи, улучшить качество связи, выпустить брендированные смартфоны, ставшие настоящим прорывом на рынке операторских аппаратов.

«В 2016 году Tele2 продолжила наращивать выручку и планомерно увеличивать абонентскую базу. Мы активно строили сети 3G и 4G, запускали новые тарифы и опции, которые позволяют получать качественные услуги связи по низким ценам. Следующий год принесет рынку связи эволюционные изменения. Tele2 начнет формирование новой экосистемы мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на основе Big data и многие другие услуги на базе мобильной связи – вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году», - рассказал Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

В 2016 году Tele2 продолжила совершенствовать качество своего сервиса. В течение года компания внедряла технологию HD-Voice в сетях 3G, позволяющую усилить реалистичность передачи голоса и создать у пользователей ощущение живого общения. Сейчас режим HD-Voice действует во всех сетях Tele2 третьего поколения.

В феврале Tele2 начала продажи своего первого брендированного смартфона – Tele2 Mini, который быстро занял лидирующие позиции на отечественном рынке. Во втором полугодии 2016 года на рынок вышли новые модели брендированных устройств компании – Tele2 Midi, Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi, Tele2 Maxi LTE. Они также пользуются большой популярностью среди абонентов оператора.

Tele2 продолжила запуск сетей 4G. Доступ к услугам мобильного интернета четвертого поколения получили жители Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Карелии и Краснодара.

В мае 2016 года Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию первую в России LTE-сеть на частотах 450 МГц в Тверской и Новгородской областях. Позже сеть LTE-450 под брендом Skylink появилась в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Московском регионе. Уникальность этой технологии заключается в качественном покрытии и высоких скоростях передачи данных даже в самых удаленных уголках, что, несомненно, способствует устранению цифрового неравенства в стране.

Осенью Tele2 отметила первый год работы в Москве и Московской области. За это время компания значительно увеличила количество базовых станций, расширила зону покрытия сети – услуги оператора доступны на территории, где проживает 97% населения Москвы и области. Кроме того, Tele2 уже трижды была признана лидером по скорости передачи данных в столичном регионе.

Поддержка абонентов всегда была одним из приоритетных направлений в работе Tele2. В октябре компания отметила 10-летие запуска единой службы дистанционной поддержки абонентов в Ростове-на-Дону. За этот период Tele2 расширила контактный центр и открыла новые площадки в Челябинске, Иркутске и Саранске. Сегодня Tele2 является лидером телеком-индустрии по качеству абонентского обслуживания, его эффективности и уровню удовлетворенности клиентов.

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